Демоверсия Indiana Jones стала доступна подписчикам PS Plus Premium

После выхода DLC Indiana Jones and the Great Circle стала доступна подписчикам PS Plus Premium, правда, пока только демоверсия.

© кадр из игры

Отмечается, что в рамках демо игроки смогут ознакомиться с первыми 2,5 часами приключения. Весь прогресс будет перенесён в полную версию игры в случае покупки.

При этом геймеры возмущены тем, что в PS Store невозможно купить основную версию и дополнение отдельно. Сейчас приобрести можно только стандартную или премиум-версию игры. Во вторую как раз входит The Order of Giants.

Напомним, что дополнение, в котором Инди отправится в Рим, чтобы противостоять культу и раскрывать тайны древностей, вышло накануне.

Обладатели Deluxe-издания получили его бесплатно, для всех остальных цена составляет 20 долларов. Вместе с DLC выпустили обновление с исправлением багов и новым уровнем сложности.