Демоверсия Indiana Jones стала доступна подписчикам PS Plus Premium

Демоверсия Indiana Jones and the Great Circle стала доступна подписчикам PS Plus Premium
После выхода DLC Indiana Jones and the Great Circle стала доступна подписчикам PS Plus Premium, правда, пока только демоверсия.
Отмечается, что в рамках демо игроки смогут ознакомиться с первыми 2,5 часами приключения. Весь прогресс будет перенесён в полную версию игры в случае покупки.
При этом геймеры возмущены тем, что в PS Store невозможно купить основную версию и дополнение отдельно. Сейчас приобрести можно только стандартную или премиум-версию игры. Во вторую как раз входит The Order of Giants.
Напомним, что дополнение, в котором Инди отправится в Рим, чтобы противостоять культу и раскрывать тайны древностей, вышло накануне.
Обладатели Deluxe-издания получили его бесплатно, для всех остальных цена составляет 20 долларов. Вместе с DLC выпустили обновление с исправлением багов и новым уровнем сложности.