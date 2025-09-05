Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2025

Релиз Hollow Knight: Silksong стал поистине знаменательным днем для игровой индустрии. Проект Team Cherry не только обошел по количеству игроков многие крупные релизы, но и на несколько часов обвалил серверы цифровых магазинов, от Steam до eShop. На случай, если вы до сих пор не можете купить игру, мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных проектов на выходные.

© Steam

В Epic Games Store началась раздача Monument Valley: пожалуй, одной из самых культовых мобильных головоломок 2010-х. Игрок совершит путешествие по причудливым геометрическим мирам, оформленным под пастель, в ходе которого предстоит решить немало паззлов и обхитрить недобрых людей-воронов. Игру можно бесплатно забрать до 11 сентября.

© EGS

Ubisoft выложила в Steam демоверсию следующей части серии градостроительных симуляторов Anno. Как можно догадаться по названию, в Pax Romana игрок примерит на себя роль римского, которому необходимо не только строить благополучные поселения, но и налаживать политические связи по всей империи.

© Steam

Kaelaverse: Pemascape — свежий проект под эгидой holo Indie, посвященный одному из витуберов агентства Hololive. Но для того, чтобы получить от него удовольствие, контекст знать не обязательно: это просто маленький платформер, где игроку нужно преодолевать препятствия, собирать ресурсы и крафтить предметы, чтобы разгадать тайну древней кузни.

© Steam

Наконец, в Steam также можно опробовать демоверсию Goblin Sushi — комедии о суши-баре, где роллы, нигири и другие деликатесы нужно подавать голодным гоблинам. Но работать нужно быстро, не путая заказы и ингредиенты, чтобы клиенты ушли довольными. Не так-то просто, когда своей порции дожидаются милые, но все-таки зубастые монстры.