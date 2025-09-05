Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, сентябрь 2025
Релиз Hollow Knight: Silksong стал поистине знаменательным днем для игровой индустрии. Проект Team Cherry не только обошел по количеству игроков многие крупные релизы, но и на несколько часов обвалил серверы цифровых магазинов, от Steam до eShop. На случай, если вы до сих пор не можете купить игру, мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных проектов на выходные.
Monument Valley
В Epic Games Store началась раздача Monument Valley: пожалуй, одной из самых культовых мобильных головоломок 2010-х. Игрок совершит путешествие по причудливым геометрическим мирам, оформленным под пастель, в ходе которого предстоит решить немало паззлов и обхитрить недобрых людей-воронов. Игру можно бесплатно забрать до 11 сентября.
Anno 117: Pax Romana
Ubisoft выложила в Steam демоверсию следующей части серии градостроительных симуляторов Anno. Как можно догадаться по названию, в Pax Romana игрок примерит на себя роль римского, которому необходимо не только строить благополучные поселения, но и налаживать политические связи по всей империи.
Kaelaverse: Pemascape
Kaelaverse: Pemascape — свежий проект под эгидой holo Indie, посвященный одному из витуберов агентства Hololive. Но для того, чтобы получить от него удовольствие, контекст знать не обязательно: это просто маленький платформер, где игроку нужно преодолевать препятствия, собирать ресурсы и крафтить предметы, чтобы разгадать тайну древней кузни.
Goblin Sushi
Наконец, в Steam также можно опробовать демоверсию Goblin Sushi — комедии о суши-баре, где роллы, нигири и другие деликатесы нужно подавать голодным гоблинам. Но работать нужно быстро, не путая заказы и ингредиенты, чтобы клиенты ушли довольными. Не так-то просто, когда своей порции дожидаются милые, но все-таки зубастые монстры.