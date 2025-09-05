Создатель Atomic Heart назвал актеров, подходящих для экранизации игры

Основатель студии Mundfish и гейм-директор игры Atomic Heart Роберт Багратуни в большом интервью "Кинопоиску" поделился своими соображениями относительно грядущей экранизации приключений майора Нечаева в мире альтернативного ретро-футуристического СССР.

В ходе беседы он озвучил тезис, что экранизации - это не копии, а переосмысления, в которых возможны изменения и допустимы упрощения, но при этом главное - сохранить дух и суть оригинала.

Также разработчик назвал артистов, которые, по его мнению, подошли бы по типажам на роли главных действующих лиц, отметив, что это только его фантазии - до официального утверждения актерского состава дело еще не дошло.

Партию Бабы Зины, по мнению Багратуни, хорошо бы исполнила Линда Хэмилтон из-за характерных пересечений с ее культовой Сарой Коннор из второго "Терминатора".

Дженнифер Коннелли, как высказался девелопер, отлично бы справилась с воплощением на экране образов Близняшек, а Хью Грант после "Еретика" успешно справился бы с амплуа харизматичного и авторитетного профессора Сеченова.

Протагониста П-3, как думает создатель Atomic Heart, органично мог бы сыграть Джерард Батлер благодаря внутренней энергетике и способности играть саркастичных героев с хорошей физической подготовкой.

Игра Atomic Heart вышла в феврале 2023 года, была тепло принята критиками и аудиторией, после чего последовал франшизный рост бренда. Так, помимо трех сюжетных дополнений, были выпущены роман "Предыстория "Предприятия 3826" и аудиосборник "Далекое светлое будущее". Сейчас в производстве находятся прямой сиквел, многопользовательский спин-офф The Cube и сериал от продюсерского центра "Яндекса" - "Плюс Студии".