Названы лучшие видеокарты для покупки в сентябре

Хотите обновиться? Вот на какие варианты сейчас стоит обратить внимание из тех, что есть на рынке. В зависимости от вашего бюджета, конечно.

© Ferra.ru

От 5 до 10 тысяч рублей

Из самого дешёвого и актуального здесь - GT 1030 (подойдёт лишь для офисных программ), из б/у для игр - GTX 1660, 1660 Super, 1660 Ti, RTX 2060.

От 10 до 20 тысяч рублей

Лучшее предложение из новых - RX 6500 XT. Также можете посмотреть GTX 1650, но она дороже и слабее, чем предыдущая. Ещё есть RTX 3050.

От 20 до 30 тысяч рублей

RX 6600 - самый нормальный вариант для игр из недорогих видеокарт. Чуть дороже есть RX 7600: она примерно на 15% быстрее 6600.

За примерно 30 тысяч рублей можно приобрести 4060, которой хватит для комфортного прохождения большинства проектов. Почти за ту же цену есть ещё 5050, но это практически то же самое.

От 30 до 40 тысяч рублей

Если вам нужна карточка именно с 12 ГБ видеопамяти, то присмотритесь к Arc B580. В большинстве популярных игр проблем с ней у вас не будет.

Более надёжный вариант - это RTX 5060 на 12 ГБ, которая в среднем на 25-30% быстрее 4060. По слухам, в следующем году выйдет 5060 Super с 12 ГБ, которая должна стать народной картой. Однако если вы в РФ и у вас сейчас есть деньги, то лучше взять 5060 (ведь рубль очень нестабилен).

© Live Games

От 40 до 50 тысяч рублей

RX 9060 XT на 16 ГБ - самое адекватное решение в этом сегменте на сегодня. Аналог - 5060 Ti на 16 ГБ, но стоит она уже от 50 тысяч рублей. С точки зрения производительности она тоже лучше.

От 50 до 70 тысяч рублей

RTX 5070 станет неплохим вариантом для 1440р. Если найдёте 4070 или 4070 Super до 50-52 тысяч рублей, то можете взять их. У 9070 ХТ в этой же ценовой категории есть плюс в виде 16 ГБ видеопамяти, но сейчас и 12 ГБ вполне хватает в большинстве игр. Также можете подождать выхода 5070 Super, у которой будет 18 ГБ и прирост в производительности на 5-10%.

От 80 до 100 тысяч рублей

Наиболее доступный и сбалансированный вариант сейчас - RTX 5070 Ti. Вы получаете 16 ГБ видеопамяти и мощный чип. Она отлично справляется с любыми играми, если выбрать нормальное исполнение.

От 100 до 130 тысяч рублей

С RTX 5080 вы забудете про компромиссы. Она без проблем тянет игры в 1440р с ультра-настройками. Также скоро ожидается версия Super с тем же чипом, но 24 ГБ памяти.

От 200 тысяч рублей

Здесь выбор будет между RTX 4090 и 5090. Это до сих пор топовые видеокарты, которые запускают вообще всё, даже в 4К с максимальными настройками.