Продажи ремейка Metal Gear Solid 3 превысили 1 млн копий

Konamiо объявила что продажи ремейка Metal Gear Solid 3 за первые 10 дней с момента релиза превысили 1 млн копий. Компания поблагодарила геймеров за этот результат.

Создание обновлённой версии игры велось на движке Unreal Engine 5, поэтому графическая составляющая весьма впечатляет. Геймплей. Несмотря на технические улучшения, глобальных изменений в игровом процессе нет — разработчики сохранят структуру оригинала.

Также в ремейке появился режим Snake vs Monkey из оригинала. В нём Рой Кэмпбелл отправляет Солида Снейка на задание по поимке группы обезьян, устраивающих хаос в джунглях. Режим выступает кроссовером с серией Ape Escape от Sony Computer Entertainment.

Ремейк MGS 3 доступен на PS5, Xbox Series и ПК.