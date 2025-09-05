Из сломанного Galaxy Z Flip5 сделали слайдер для игры в Minecraft

Инженер и YouTube-блогер Марцин Плаза нашёл необычный способ спасти сломанный Galaxy Z Flip5.

Вместо ремонта, он превратил складной смартфон в слайдер с полноценной QWERTY-клавиатурой от BlackBerry Q10. Для этого энтузиаст полностью демонтировал шарнир Flip5 и часть внутренних компонентов.

Оставшиеся элементы, вместе с экраном и клавиатурой, он встроил в алюминиевый корпус с магнитным слайдером — как у легендарных Nokia N97 и Samsung D500.

Чтобы физическая клавиатура заработала, пришлось сделать кастомную печатную плату и подключить её через Arduino Pro Micro, эмулируя USB-клавиатуру.

В результате устройство не только сохранило сенсорный ввод, но и получило рабочую «кнопочную» раскладку, на которой можно печатать комментарии в YouTube или играть в Minecraft и Terraria.

Подобные решения уже предлагали производители аксессуаров вроде Clicks, но их клавиатурные чехлы официально совместимы лишь с iPhone, Pixel и новыми Razr.

Проект Плазы же демонстрирует, что даже «убитый» складной смартфон можно превратить в уникальный гаджет.