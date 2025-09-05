Team Cherry не дала журналистам пресс-копии Hollow Knight: Silksong

Долгожданное продолжение культовой игры Hollow Knight – Silksong – наконец-то стало реальностью. Однако в день релиза на ведущих агрегаторах, таких как Metacritic, отсутствуют полноценные обзоры и оценки игры, несмотря на недавние закрытые плейтесты для некоторых журналистов. Об этом сообщает издание Forbes.

© Газета.Ru

Причина кроется в решении разработчика, студии Team Cherry, не предоставлять журналистам и критикам пресс-копии. Студия объяснила свое решение двумя основными причинами. Первая – справедливость. Разработчики посчитали несправедливым, чтобы критики играли в Silksong раньше, чем спонсоры Kickstarter и другие игроки, поддерживавшие проект с самого начала.

Вторая – нагрузка на команду. Team Cherry, будучи небольшой командой, заявила, что организация и распространение пресс-копий потребовало бы слишком много усилий непосредственно перед запуском игры.

Таким образом, журналисты, блогеры и стримеры получают доступ к Silksong одновременно со всеми остальными игроками. Многие, вероятно, приобретут игру за $20, что было воспринято крайне положительно в эпоху, когда ААА-проекты часто стоят до $70.

Стоит отметить, что игрокам рекомендуется с некоторой долей скептицизма относиться к первым оценкам и обзорам Silksong, которые появятся на Metacritic. Если они появятся слишком быстро, это может указывать на то, что автор не уделил игре достаточно времени или спешил пройти ее первым. По предварительным оценкам, прохождение основной кампании может занять от 20 до 30 и более часов.

