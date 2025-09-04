Провал MindsEye заставил авторов Hitman засомневаться в издании игр

Хакан Абрак, генеральный директор IO Interactive, наконец высказался о ситуации вокруг MindsEye — провального боевика, изданием которого занималась IOI Partners. Судя по всему, теперь судьба подразделения по помощи с выпуском партнёрских игр находится под вопросом.

© кадр из игры

По словам Абрака, в момент начала сотрудничества с разработчиками из Build a Rocket Boy в IO Interactive оценили «отличные» идеи и мир MindsEye — управленец надеется, что в будущем у студии ещё появится шанс продемонстрировать свои таланты. «Жёсткий приём» игры в июне оказался не тем, на который надеялись в IO, но глава компании верит, что авторы MindsEye смогут исправить положение — они «усердно работают» над перезапуском боевика с помощью масштабных обновлений.

В дальнейшем IO Interactive продолжит самостоятельно издавать свои игры, включая грядущую 007 First Light, которая выйдет в марте и уже получила хвалебные превью журналистов. Однако будущее IOI Partners ещё «предстоит выяснить», заявил Абрак. Судя по всему, неудачный опыт с MindsEye заставит компанию тщательнее подходить к выбору партнёров.

Последний крупный патч для MindsEye вышел в июле. Сейчас игра является худшей новинкой 2025 года по версии Metacritic, причём большое количество минусов подтвердил и автор Игромании в развёрнутой рецензии. Сюжет оказался примитивным, а открытый мир — лишним.