Авторов экранизации Atomic Heart вдохновили сериалы по Fallout и The Last of Us

Роберт Багратуни, геймдиректор Atomic Heart, рассказал больше подробностей о сериальной экранизации шутера, анонсированной прошлой осенью. По мнению разработчика, на экране можно воплотить и переосмыслить любой игровой элемент, но главное — сохранить дух и суть первоисточника.

© кадр из игры

В этом плане создателей экранизации Atomic Heart впечатлил сериал «Фоллаут» — он оказался дерзким и стильным, но уважающим игровую серию. Также источником вдохновения выступает «баланс» между фан-сервисом и уникальной историей — прямо как в сериалах «Одни из нас» и «Аркейн».

«Мы бы хотели равняться на примеры, где создатели сумели сохранить сердце игры и вместе с тем сделать что-то новое, внушающее гордость фанатам. Чтобы и фанаты “Атомика” сказали: “Да, это наш мир на экране”. И новый зритель, ничего не знающий об игре, тоже получил заряд эмоций и заинтересовался вселенной. В этом и состоит цель — расширить границы истории, не потеряв её душу», — поделился Багратуни.

Вселенная Atomic Heart — это абсолютно самостоятельный мир, который может существовать, например, без майора Нечаева. Это знаковый герой, чья история далека от завершения, но в «Атомике» есть множество других персонажей, историй и идей. Экранизация же даёт возможность взглянуть на знакомые события под иным углом и раскрыть такие детали, как, например, роботизация общества.

Перед авторами экранизации стоит серьёзная задача — попытаться адаптировать такие игровые механики, как прокачка, сражения с боссами из нескольких фаз, лечение. В шутере они воспринимаются «органично», но в кино крайне важно не нарушить погружение зрителя. Роберт Багратуни смотрит на ситуацию оптимистично — сложности решаемы, а любой элемент удастся творчески адаптировать.

К сожалению, у экранизации Atomic Heart до сих пор нет списка актёров. Однако Багратуни пофантазировал, кто бы мог сыграть ключевых персонажей. И это оказались исполнители ролей в боевиках, триллерах и антиутопий из девяностых, чьи настроения «во многом напоминают» шутер.

Линда Хэмилтон в роли Бабы Зины — отлично сыграла Сару Коннор во втором «Терминаторе» и показала героиню со стальной волей, боевым опытом и саркастичным юмором;

Дженнифер Коннелли в роли Близняшек — актриса прекрасно совместила холодную элегантность и глубокую эмоциональность в «Тёмном городе»;

Хью Грант в роли профессора Сеченова — в «Еретике» актёр блестяще совместил харизму, авторитетность и скрытую угрозу;

Джерард Батлер в роли Нечаева — энергетика и физическая форма актёра перекликается с главным героем Atomic Heart, который может похвастаться решимостью и внутренним стержнем.

Даже примерное премьерное окно экранизации Atomic Heart остаётся неизвестным. А ранее Роберт Багратуни дал эксклюзивное интервью Игромании, где обсудил продолжение серии и другие интересные вопросы.