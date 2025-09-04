Создатель The Elder Scrolls Online удивлен, что люди 10 лет не знали о релизе

Разработчик The Elder Scrolls Online: Gold Edition Рич Ламберт пожаловался, что их игра была непопулярна и кто-то вообще про неё не знал.

© кадр из игры

По словам Ламберта, долгое время TES Online оставалась незамеченной. Он считает, что люди не воспринимали всерьёз или специально игнорировали. При этом Ламберт уверен, что это потрясающая игра с отличным сообществом, в которой люди остаются надолго.

Создатель TES Online признался, что часто встречался с людьми, которые спрашивали, когда выйдет онлайн-версия свитков Такие вопросы искренне его удивляли. Несмотря на то, что она уже давным-давно существовала и развивалась.

«Меня просто поражает, что мы остались незамеченными, и, думаю, это потому, что мы не кричим о TESO. Мы обычно держимся в тени, просто усердно работаем, делаем всё правильно — мы не всегда празднуем свои успехи так, как, возможно, следовало бы», — сказал Ламберт.

Ремастер Oblivion, как считает Ламберт, повторил эффект сериалов по Fallout и Last Of Us. После него люди стали чаще обращать внимание на The Elder Scrolls Online.

Ранее глава ZeniMax Online успокоил фанатов, которые переживали, что TESO закроется из-за сокращений в компании. Он заверил, что игру продолжат поддерживать ещё долгое время.