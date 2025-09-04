Создатель The Elder Scrolls Online удивлен, что люди 10 лет не знали о релизе

Создатель The Elder Scrolls Online удивлён, что люди 10 лет не знали о релизе игры
Разработчик The Elder Scrolls Online: Gold Edition Рич Ламберт пожаловался, что их игра была непопулярна и кто-то вообще про неё не знал.
По словам Ламберта, долгое время TES Online оставалась незамеченной. Он считает, что люди не воспринимали всерьёз или специально игнорировали. При этом Ламберт уверен, что это потрясающая игра с отличным сообществом, в которой люди остаются надолго.
Создатель TES Online признался, что часто встречался с людьми, которые спрашивали, когда выйдет онлайн-версия свитков Такие вопросы искренне его удивляли. Несмотря на то, что она уже давным-давно существовала и развивалась.
«Меня просто поражает, что мы остались незамеченными, и, думаю, это потому, что мы не кричим о TESO. Мы обычно держимся в тени, просто усердно работаем, делаем всё правильно — мы не всегда празднуем свои успехи так, как, возможно, следовало бы», — сказал Ламберт.
Ремастер Oblivion, как считает Ламберт, повторил эффект сериалов по Fallout и Last Of Us. После него люди стали чаще обращать внимание на The Elder Scrolls Online.
Ранее глава ZeniMax Online успокоил фанатов, которые переживали, что TESO закроется из-за сокращений в компании. Он заверил, что игру продолжат поддерживать ещё долгое время.