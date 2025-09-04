Тираж Mafia: The Old Country превысил миллион копий

В Alinea Analytics обсудили продажи нескольких августовских новинок. Одной из самых успешных стала Mafia: The Old Country, чей тираж к 3 сентября составил 1,2 миллиона копий (ранее сообщалось о 800 тысячах за 5 дней). Распределение по платформам следующее:

© кадр из игры

PlayStation 5 — 643 тысячи копий;

Xbox Series — 117 тысяч копий;

PC (Steam) — 337 тысяч копий.

Такие успехи аналитики назвали «сюрпризом», а также доказательством того, что игра может стать «хитом» даже без сюжетной кампании на десятки часов.

А вот Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, вышедшая 26 августа для владельцев Deluxe-изданий, успела продаться 500 тысяч раз, причём на PlayStation 5 пришлась 281 тысяча копий. График продаж оказался «кривым», поэтому аналитики прогнозируют падение — всё дело в цене в 70 долларов.

Ремейк третьей части вышел в один месяц с «Мафией» и Gears of War Reloaded, которые продаются по 50 и 40 долларов соответственно (причём Gears хорошо показала себя на PlayStation 5). Также Konami выпускала сборник из первых пяти основных частей Metal Gear, который без скидок продаётся за 60 долларов. Вывод таков: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater должна была продаваться именно за 60 долларов, чтобы выдержать конкуренцию. При этом будущие скидки должны увеличить продажи ремейка.

Также внимания удостоилась кооперативная выживалка Grounded 2, со дня выхода в раннем доступе в конце июля доступная в Game Pass. Она уже привлекла к себе более трёх миллионов игроков, но аналитики отметили — около 800 тысяч копий было продано в Steam.