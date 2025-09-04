К мрачному экшену Hell is Us выпустили релизный трейлер

Издательство Nacon и студия Rogue Factor представили релизный трейлер мрачного экшена Hell is Us. Игра доступна владельцам Deluxe-издания с 1 сентября. А сегодня — её полноценный релиз.

© кадр из игры

В Hell is Us уже можно играть на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Полноценный выход на PC ожидается сегодня в 19:00 МСК.

Hell is Us официально продают в России за 2999 руб (стандартное издание), с переводом на русский язык.

Действие Hell is Us разворачивается в полуоткрытом мире, который терзают последствия гражданской войны и загадочной катастрофы с жуткими тварями. Главному герою игры предстоит познать мрачную сторону человеческой сущности и раскрыть тайны собственного прошлого. Геймплей строится на уникальной системе изучения мира, без стандартных ориентиров, и сражениях со сверхъестественными тварями.

Креативным директором Hell is Us выступил Джонатан Жак-Бельте, арт-директор Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided.

Критики и игроки встретили новинку положительно. В Steam у неё уже 90% одобрения. Многие отмечают, что Hell is Us оказалась неожиданно приятным сюрпризом.