Вышел патч для Counter-Strike 2

Разработчики выпустили свежее обновление для Counter-Strike 2 — размер патча составил 2,4 Гб. В нём исправили ряд технических проблем, улучшили интерфейс и внесли изменения на нескольких картах.

Общее:

устранена ошибка, из-за которой звуки игроков некорректно отображались на мини-карте;

исправлен вылет игры при смене звукового устройства;

подправлено воспроизведение шагов и других звуков при передвижении по воде;

исправлено поведение анимации оружия при изменении угла обзора на некоторых значениях FPS.

Интерфейс:

небольшие корректировки в расположении элементов меню экипировки на определённых разрешениях;

для предметов с защитой от обмена и арендованных теперь можно снять отметку «Избранное для CT».

Карты: