Возвращение «Героев» ждут свыше 750 тысяч пользователей Steam

Разработчики Heroes of Might and Magic: Olden Era напомнили, что несколько дней назад серии исполнилось 30 лет. Однако очень быстро у студии Unfrozen появился новый повод для праздника — грядущее возвращение «Героев» добавили в список желаемого свыше 750 тысяч пользователей Steam.

© кадр из игры

Ещё в начале апреля Olden Era была в «вишлистах» у полумиллиона игроков, но на стремительный рост за последние месяцы наверняка повлияли демонстрационные трейлеры фракций и тесное взаимодействие с сообществом. Текущие успехи позволяют будущей игре:

Оставаться на первом месте в списке самых желанных пошаговых стратегий в Steam;

Входить в первую пятёрку стратегий в Steam по числу добавлений в список желаемого;

Занимать 31 место в глобальном списке игр с наибольшим числом добавлений в список желаемого.

Студия Unfrozen благодарит всех фанатов за поддержку. Разработчики даже поделились довольно эмоциональным обращением.

«Это было выше наших мечтаний, и мы невероятно благодарны за всю ту поддержку, которую мы получили! Без ваших отзывов и доверия к нам ничего из этого не было бы возможным! Действительно, трудно выразить словами, насколько это важно для нас… Просто вау! Ещё раз спасибо вам! Ваша постоянная поддержка очень много значит для нас!», — заявила студия.

Разработчики также показали открытку в честь достижения нового порога «вишлистов» — успехи даже дали авторам буст к морали! И это неудивительно, если взглянуть на то, какие игры в глобальном списке желаемого в Steam смогла обогнать грядущая стратегия. Например, позади остались перезапуск Fable (2026), ролевой экшен Crimson Desert, симулятор Anno 117: Pax Romana, стратегия Europa Universalis 5.

Напомним, что Heroes of Might and Magic: Olden Era хотят выпустить в раннем доступе до конца года, а ранее разработчики обсудили онлайн-компоненты, сюжет и уважение к классике.