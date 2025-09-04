Создатели детектива Cthulhu Mysteries: Veins of Arkham анонсировали сбор средств

Инди-студия W& W Innovations sp. z o.o. анонсировала сбор средств на детективную визуальную новеллу Cthulhu Mysteries: Veins of Arkham.

© постер из игры

Игрокам предстоит примерить на себя роль детектива Клода Роуланда и разобраться в смерти его друга. Джеймс сводит счёты с жизнью во время работы над делом о череде загадочных смертей. Каждое раскрытое преступление станет одним из кусочков мрачного паззла.

Геймплей будет построен на поиске улик в мрачных локациях и ведении записей. Улицы Аркхэма придётся исследовать без помощи навигатора, а к каждому из свидетелей придётся найти подход, чтобы получить показания. Главным испытанием для детектива станет необходимость сохранить собственный рассудок, чтобы закончить начатое.

Отдельно разработчики отмечают музыкальное оформление, которое работает на погружение в атмосферу мрачных городских улиц.

В ближайшее время планируют начать компанию по сбору средств на кикстартере, участники которой получат дополнительные материалы к игре.

Дата релиза Cthulhu Mysteries: Veins of Arkham пока не названа.