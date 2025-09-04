Nvidia прекратит производство RTX 5080 и 5070 Ti

Nvidia намерена прекратить производство видеокарт GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti в октябре текущего года. Их место займут обновленные модели серии Super, сообщает iXBT со ссылкой на инсайдера Moore's Law is Dead.

Флагманом серии станет GeForce RTX 5080 Super с ориентировочной ценой $999–1199 (около 80-97 тыс. руб.). Видеокарта получит 24 ГБ видеопамяти GDDR7, 10 752 ядра CUDA и энергопотребление на уровне 415 Вт. Прирост производительности по сравнению с текущей RTX 5080 оценивается в 9–16%.

GeForce RTX 5070 Ti Super будет стоить $749–799 (около 60-65 тыс. руб.). Новинка получит 24 ГБ видеопамяти GDDR7 с частотой 28 ГГц, 8960 ядрами CUDA и потреблением энергии до 350 Вт. Производительность относительно RTX 5070 Ti увеличится на 7–11%.

Также в линейке ожидается GeForce RTX 5070 Super стоимостью $549–599 (около 44-48 тыс. руб.) с 18 ГБ GDDR7 (28 ГГц), 6400 ядрами CUDA и энергопотреблением около 275 Вт. Ожидаемый прирост производительности составит 8–12%.

Отмечается, что модель GeForce RTX 5070 Ti Super при сохранении ценового уровня предшественника предложит на 50% больше видеопамяти, что может повысить интерес к обновлению в среднем ценовом сегменте.

