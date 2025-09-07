Почему The Edge of Fate убивает Destiny 2?

Destiny 2 переживает не лучшие времена: дополнение The Edge of Fate получило весьма прохладные отзывы от прессы и резко негативные — от самих игроков. Но теперь, когда сезонный цикл контента вступил в полную силу, стало понятно, что в реальности ситуация еще хуже, чем казалось раньше. Портал PC Gamer рассказал, что не так с Destiny 2.

Гринд слишком долгий

Справедливости ради, Bungie и сама публично признала, что «прогрессия медленнее, чем разработчикам хотелось бы». Студия пообещала немного ускорить гринд… Но затем анонсировала серию изменений, которые, на практике, замедлили прогрессию еще сильнее, после чего разработчикам пришлось извиняться и откатывать патч. И проблема не в том, что Bungie, похоже, терминально не способна не наступать на собственные грабли. Она фокусируется не на том: вместо того, чтобы править скорость гринда, нужно взяться за корень проблемы — сам гринд.

Раньше он был вынужденной необходимостью. До релиза дополнения The Edge of Fate поднятие уровня проходило медленно, потому что игрок мог заработать ограниченное количество мощных энграмм еженедельно. Не лучший подход, но он хотя бы сохранял разнообразие и внутреннее постоянство системы.

Но в последние годы, под руководством бывшего геймдиректора Джо Блэкберна, Bungie начала экспериментировать — в некоторых сезонах максимальный потолок силы не увеличивался в принципе. Вместо этого разработчики использовали дельты силы и фиксировали сложность активностей вне зависимости от уровня игрока. Но теперь гринд стал в разы хуже: разработчики взяли худшую часть игры и превратили ее в жесткий барьер, закрывающий доступ к другим, более интересным частям Destiny 2.

В «Портале» нечего делать

По достижению 400 силы игроку гарантируются лучшие награды из доступных, и, по идее, наступает самая интересная стадия игры — можно входить в любые режимы, и получать за них стоящие предметы. Но на практике придется переигрывать тот же самый контент, что и раньше — просто лут будет получше.

До The Edge of Fate каталог контента состоял из раздельных активностей, каждая из которых предлагала собственный пул наград. Сезонные активности, локации, операции стражей, PvP в Горниле, Гамбит, рейды, подземелья, сумеречные налеты — и везде было свое оружие. Погоню за лутом нельзя было назвать глубокой, но она поощряла разнообразие режимов игры и мотивировала пробовать все, что предлагала Destiny 2.

Но теперь все это совмещено в «Портале» — единой библиотеке контента, которая имеет всего три пула наград. Один для Горнила, второй для экзотических операций, последний — для соло и групповых операций. Если раньше Destiny 2 была такой большой, что Bungie приходилось вырезать из игры целые куски контента, то теперь она фокусируется на очень маленьком проценте активностей, которые, по задумке, должны занимать игроков полгода.

Но занятий в «Портале» не так уж много. Целых четыре экзотические операции, и аж 16 групповых операций, причем последние дают стоящие награды только в том случае, если игрок и его (случайно подобранные) напарники смогут добиться максимального рейтинга. Если нет, то это пустая трата времени.

Сложность не имеет значения — важны только большие цифры

Каждый день три групповых операции получают привилегии матчмейкинга. Как правило, они достаточно интересные — эти миссии бросают неплохой вызов благодаря фиксированным модификаторам и дельте силы. Но за пределами этих активностей сложность можно настроить от и до: игра позволяет выбрать модификаторы, которые дадут определенные бонусы к финальному результату. По идее подобная система должна привязывать награды к рискам, но до тех пор, пока модификаторы выводят игрока в нужный радиус для получения максимального ранга — волноваться не о чем.

Таким образом, модификаторы сложности превращаются в состязание по снижению сложности; они делают геймплей настолько гладким, насколько это возможно, потому что единственное, что имеет значение — это то, сколько раз игрок прошел активность.

Раньше Destiny 2 награждала за прохождение самых сложных заданий лучшим лутом. Но в нынешней версии игры кривая сложности изгибается дико и непредсказуемо, подкидывая резкие скачки каждые 20 уровней, когда игрок выбивается в новый уровень наград. На этой стадии нужно лишь подобрать комбинацию модификаторов, которая обеспечит максимальный результат при минимальной сложности — и готово, игра опять становится легкой.

Бонусы новой экипировки делают только хуже

Каждый вид оружия и брони, выпущенный в текущем дополнении, обладает специальной иконкой — она отмечает, что это предмет из новой коллекции. Надев новые предметы, игрок получает определенные бонусы: до 10% к урону оружия, в зависимости от его уровня, и до 15% сопротивления урону для брони.

Казалось бы, цифры вроде бы небольшие — но нет, они ставят под сомнение долгосрочное здоровье Destiny 2. И проблема не только в баффах; проблема в том, что игра отдает приоритет этим предметам и в других аспектах. Например, новинки повышают результат игрока за прохождение заданий в «Портале»: полный комплект означает, что нужно применить гораздо меньше модификаторов, чтобы гарантировать максимальный ранг. А сезонные активности включают в себя специальный модификатор, который заставляет игрока экипировать только новое снаряжение.

При этом лишь узкий ряд экзотических предметов получил желанную иконку, и лишь ограниченный набор предметов доступен в каждом сезоне. В итоге некоторые элементы и архетипы получают гораздо меньше полезных предметов, чем другие, и определенные билды становятся попросту неиграбельными. Время и силы, потраченные на гринд предметов в прошлых сезонах, с выходом The Edge of Fate потеряли всякий смысл.

Крафтинг мертв — рандом жив

Дополнение The Witch Queen добавило в Destiny 2 механику крафтинга оружия — своеобразную форму защиты от невезения, которая помогала снизить влияние генератора случайных чисел. Но Bungie допустила ошибку в первой версии этой системы: у скрафченного оружия были «улучшенные» перки, которые превосходили те, что встречались на оружии, выпадавшем из врагов. Ненамного, но психологически это не важно. Разработчики сместили внимание игроков с гринда ради случайного оружия на гринд ради чертежей для его крафтинга.

Теперь же система крафтинга удалена из Destiny 2 целиком, если не считать один вид экзотического оружия. Игроки не могут создать оружие ни из «Портала», ни из нового рейда. Защиты от невезения больше нет, и не важно, что крафтинг органично встроился бы в новую систему снаряжения. По нынешним меркам, скрафченное оружие соответствовало бы второму тиру экипировки — случайные дропы были бы лучше. Ненамного, но, опять же, психологически это не важно.