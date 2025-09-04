Вышел релизный трейлер Cronos: The New Dawn

Вышел релизный трейлер игры Cronos: The New Dawn
Грядущий экшен-хоррор Cronos: The New Dawn обзавелся релизным трейлером.
В очередном ролике аудиторию кратко вводят в курс разворачиваемых в игре событий.
Проект позиционируется как темпоральный боевик, в котором путешественница во времени посещает различные эпохи.
Разработкой занимается студия Bloober Team, ранее отметившаяся франшизой Layers of Fear, The Medium и ремейком Silent Hill 2.
Основными источниками вдохновения своей новой работы авторы называют Dead Space и сериал "Тьма".
Обладатели Deluxe-издания уже могут погрузиться в игру, полноценный запуск на всех актуальных платформах состоится завтра - 5 сентября.