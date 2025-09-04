Valve выпустит игровую консоль Steam Frame

Valve подала заявку на регистрацию товарного знака Steam Frame, под которым может скрываться игровая консоль или VR-гарнитура. Об этом сообщает DTF.

Согласно документам, товарный знак Steam Frame охватывает широкий спектр категорий: компьютерное и сетевое оборудование, периферийные устройства, а также программное обеспечение и аппаратные решения для воспроизведения, обработки и стриминга аудио-, видео- и мультимедийного контента.

В упоминаниях SteamVR уже зафиксировано название Steam Frame, что может свидетельствовать о связи с проектом автономной VR-гарнитуры Deckard. Однако назначение бренда официально не раскрывается.

В августе в сети появились слухи о том, что Valve разрабатывает собственную консоль для подключения к телевизору, однако подтверждений этой информации пока нет.

В прошлом Valve в партнерстве с производителями ПК выпускала провальные игровые консоли Steam Machines. Однако портативная Steam Deck под управлением SteamOS стала хитом. Устройство представляет собой компьютер в формфакторе портативной консоли.

