АКИ и RuStore создадут экосистему мобильных игр

Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) и российский магазин приложений RuStore подписали стратегическое соглашение о создании экосистемы мобильных игр. Партнерство станет частью первого в России Кластера видеоигр и анимации, который создается в столице. Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального директора АКИ Гюльнары Агамовой, сотрудничество с RuStore позволит «системно продвигать» московские игровые проекты, повысить их видимость для инвесторов и ускорить выход к аудитории в России и на внешних рынках. Кластер будет поддерживать разработчиков на всех этапах — от идеи до масштабирования и экспорта.

Экосистема включит программы акселерации мобильных игр, серию образовательных мероприятий для инди-разработчиков и крупных студий, продвижение столичных авторов игровых проектов. Первый акселератор стартует осенью текущего года, в нем примут участие более 30 студий. Ожидается, что к 2030 году доля проектов московских разработчиков в индустрии вырастет на треть.

Первый в России кластер видеоигр и анимации начнет работу уже в этом году. Его инфраструктура обеспечит полный цикл поддержки — от подготовки кадров до экспортных программ. Проект реализует АКИ. Резиденты кластера смогут пользоваться современным оборудованием и площадками: студией захвата движения, звукозаписывающим комплексом, лекторием, киберспортивной ареной и выставочной зоной.