Acer представила легкий 16-дюймовый ноутбук Swift Air 16

Acer представила новый ультрабук Swift Air 16, который стал самым лёгким 16-дюймовым ноутбуком в мире.

© Ferra.ru

Его вес в версии с IPS-дисплеем составляет всего 0,99 кг — это примерно на 200 граммов меньше, чем у рекордсмена прошлых лет LG Gram 16.

Устройство получило корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной менее 16 мм. В продажу выйдут три модификации: с IPS-экраном (WUXGA, 60 Гц), с AMOLED WUXGA и с AMOLED WQXGA+ на 120 Гц. Последняя версия поддерживает 100% охват DCI-P3 и яркость до 400 нит.

© ComputerBase

Внутри — новые энергоэффективные процессоры AMD Ryzen AI (Krackan Point) с интегрированной графикой Radeon 800-й серии и NPU мощностью до 50 TOPS.

Объём оперативной памяти достигает 32 ГБ, а хранилище — 1 ТБ SSD PCIe 4.0. За автономность отвечает аккумулятор на 50 Вт·ч, который обещает до 13 часов работы. В Европе Swift Air 16 поступит в продажу в ноябре по цене от €879.