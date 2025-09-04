AYANEO затизерила «народную» ретро-портативку Pocket AIR Mini

AYANEO представила тизер новой портативной консоли Pocket AIR Mini, которая станет частью бюджетной линейки CODE R.

© Ferra.ru

В отличие от привычных премиальных устройств бренда, эта модель нацелена на доступный сегмент и может составить конкуренцию Retroid Pocket Mini V2.

Pocket AIR Mini выполнена в горизонтальном форм-факторе с крестовиной сверху, что подчёркивает её ориентацию на ретро-игры. По дизайну новинка сохраняет фирменный стиль AYANEO, но при этом должна быть заметно дешевле прежних моделей.

© Android Authority

Характеристики пока не раскрыты, однако инсайдеры предполагают использование одного из мобильных чипов Qualcomm — Snapdragon G1 Gen 2 или G2 Gen 2. Экран будет формата 4:3. Оптимальным вариантом в таком случае считается 4,7-дюймовая панель с частотой 120 Гц, уже знакомая по консоли ANBERNIC 477M.

Pocket AIR Mini станет «урезанной» версией модели Pocket AIR 2023 года и выйдет наряду с другими проектами AYANEO — двухэкранной Pocket DS и мощной Pocket FIT от суббренда KONKR.