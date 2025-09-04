Авторы Hitman показали 30 минут геймплея про Джеймса Бонда

IO Interactive провела масштабную презентацию 007: First Light, в рамках которой показала 20 минут почти непрерывного геймплея первого задания юного Джеймса Бонда, а также нарезку из одной из его последующих миссий.

Поклонники студии явно заметят, что многие элементы 007: First Light вдохновлены HITMAN, особенно возможность решать задачи разными путями.

Видео доступно на YouTube-канале James Bond. Права на видео принадлежат Amazon.

Вдобавок разработчики показали короткий трейлер экшена, раскрыв точную дату выхода — 27 марта на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. За предзаказ игроки смогут начать прохождение на сутки раньше, а также бесплатно получат обновление до расширенного издания с дополнительными костюмами и золотыми скинами на гаджеты.

Самые ярые поклонники британского агента смогут приобрести коллекционное издание экшена за $ 300. Туда входит золотой пистолет героя.

Предзаказы игры уже стартовали: в Steam игру продают за 16 500 тенге (Казахстан), а на PS5 можно купить за 3999 рупий (Индия). Официального релиза в России не будет.