В какое время будет доступна Hollow Knight: Silksong?

До релиза Hollow Knight: Silksong остается меньше суток — день, которого сотни тысяч геймеров ждали шесть лет, вот-вот настанет. Портал PC Gamer рассказал, в какое время игра выйдет в разных часовых поясах и можно ли уже предзагрузить файлы.

© Steam

Дата и время релиза Hollow Knight: Silksong

Если вы вдруг почему-то упустили новости, Hollow Knight: Silksong выходит в четверг, 4 сентября. Игра запустится в одно время во всех регионах кроме Австралии — там релиз состоится в полночь с 4 на 5 сентября.

Россия: 17:00 по московскому времени

Великобритания: 15:00 BST

Европа: 16:00 CEST

Япония: 23:00 JST

Предварительный заказ и предзагрузка Silksong

Как ни странно, Hollow Knight: Silksong нельзя ни предзаказать, ни предзагрузить; разработчики не предлагают возможность начать играть раньше, заплатив за копию больше. Хорошая новость в том, что, даже без предварительной загрузки качать игру не придется долго — она весит примерно 8 ГБ.

Системные требования Hollow Knight: Silksong весьма скромные; она запустится на любом ПК, собранном за последние лет 10. Для справки, оригинальная Hollow Knight — самая популярная игра на Steam Deck за прошедший август, поэтому продолжение тоже наверняка будет работать отлично.