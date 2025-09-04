Шутер Arena Breakout: Infinite получил дату полноценного релиза в Steam и EGS

Тактический шутер Arena Breakout: Infinite выйдет из формата раннего доступа - полноценный релиз состоится 15 сентября.

© Российская Газета

Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели в Steam и Epic Games Store.

Информация об этом опубликована в свежем геймплейном трейлере.

Разработкой проекта занимается шанхайская студия Morefun - дочернее подразделение китайского IT-гиганта Tencent.

В полной версии аудиторию будут ждать пять карт с динамической сменой погоды и несколько режимов, включая одиночный.

Геймеры смогут выбрать из более 70 видов оружия и свыше 900 аксессуаров.

Заявлено, что интерфейс в игре получит перевод на русский язык.