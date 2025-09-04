В Telegram появилась игра Doom 2 c Михаилом Шуфутинским

Игровая студия Axiom Game Labs, основанная россиянином Виталием Кольцовым, представила необычный проект: адаптированную версию культового шутера Doom 2 для мессенджера Telegram. Главной особенностью этой версии стало изменение портрета протагониста, Солдата Рока, на изображение известного российского исполнителя Михаила Шуфутинского. Эта модификация приурочена к популярному в Рунете мему, связанному с датой 3 сентября. Анонс необычного релиза появился в официальном Telegram-канале разработчиков.

© Газета.Ru

В сообщении Axiom Game Labs отмечено, что «праздничная» версия игры позволяет пользователям Telegram погрузиться в классический геймплей Doom 2, но с уникальным визуальным элементом.

Выпуск этой адаптации Doom 2 последовал за успешным запуском первой части игры в мессенджере, которая, по данным студии, собрала более 400 000 игроков. Это свидетельствует о значительном интересе аудитории к ретро-играм, доступным на популярных платформах.

Doom 2 в Telegram Mini Apps представляет собой полноценную версию игры 1994 года. Управление адаптировано как для мобильных устройств (сенсорное), так и для десктопных платформ (мышь и клавиатура). Прицеливание было специально оптимизировано для мобильных пользователей, чтобы обеспечить комфортный игровой процесс.

Уникальная версия с портретом Шуфутинского доступна для игры в Telegram только 3 сентября. После этого игра вернется к стандартному внешнему виду, что делает текущий релиз эксклюзивным событием.

