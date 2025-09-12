Осенний и зимний патчи GTA Online: особняки, новые машины и Хэллоуин

Релиз GTA 6 медленно приближается, но Rockstar продолжает поддерживать GTA Online новыми заданиями, видами транспорта и режимами игры. 2025 год уже стал довольно удачным для проекта, но на горизонте уже виднеются осенние и зимние праздники — а значит, новые патчи. Портал PC Gamer рассказал, что появится в ближайших обновлениях для GTA Online.

© Steam

Что известно о зимнем обновлении

Главной фишкой следующего крупного патча для GTA Online станут особняки — по крайней мере, на это намекает информация, добытая датамайнерами. Обновление расширит механики домовладения гигантской недвижимостью, которая добавит в игру новые возможности.

Хотя новые дома, возможно, звучат не слишком впечатляюще, особняки будут гораздо ценнее премиальных жилищ, доступных в GTA Online сегодня — и речь не только о ценнике. Поскольку зимние апдейты для игры всегда выходят в первой половине декабря, приобрести новенький особняк можно будет до Нового года.

Датамайнеры полагают, что хозяева особняков смогут устраивать вечеринки, устанавливать дома аркадные автоматы и украшать их многими другими способами. По сути, они будут представлять собой что-то вроде расширенной версии пентхауса в казино Diamond. Некоторые нюансы по-прежнему могут измениться, но Rockstar буквально оставила датайманерам файлы с названием MANSION_TEASER — возможно, разработчик хочет, чтобы сообщество узнало о грядущих новинках чуть пораньше.

Помимо этого, особняки станут совершенно новыми зданиями — опытным игрокам не придется переезжать в уже существующие дома, мимо которых они проезжали годами. Если верить утечкам, они будут расположены в дорогой северной части Лос-Сантоса, подальше от шума городских улиц, но достаточно близко для живописного вида.

При этом похоже, что покупать особняки предстоит у нового торговца, а не через агентство Dynasty 8. В найденных файлах встречается упоминание некой организации под названием Prix Luxury Real Estate — возможно, особняки положат начало новому типу премиальной недвижимости, на которую игроки смогут тратить деньги.

Праздничные события

Хэллоуин 2025

Событие в честь Хэллоуина вернет в игру праздничные фишки, знакомые по предыдущим годам, а также позволит получать бонусные награды в определенных режимах игры. По улицам Лос-Сантоса вновь начнут бродить призраки, и охотники за паранормальным смогут заработать легкие деньги на фотографиях заблудших душ.

К тому же, Rockstar уже добавила в игру некоторые вещи, намекающие на более масштабное празднование Хэллоуина. На остров Кайо-Перико в режиме выживания вторглись зомби, и разработчики гарантированно не упустят возможность переработать готовый контент в честь праздника.

Новый год 2025

А вот новогодние события, судя по всему, будут не такими интересными. Как обычно, игроки смогут получить праздничные костюмы, бесплатное тематическое оружие, вроде фейерверков и снежков, а также косметические скины для прочего оружия.

Предыдущие ивенты вновь откроются для всех желающих, поэтому вы сможете получить награды за них, если пропустили праздничные режимы игры в прошлом году. На карте также появятся снеговики, йети проснутся от спячки, а улицы города вновь начнет терроризировать Гуч.

К сожалению, больше никакой информации о будущих событиях нет. Прошлогодний апдейт в честь Нового года добавил в игру некоторые давно ожидаемые виды транспорта, вроде полицейских машин, поэтому остается надеяться, что Rockstar продолжит тренд и в этот раз.

В GTA Online появится верификация возраста

Обязательное подтверждение возраста внедряется в ряд популярных игр, и GTA Online, если верить датамайнерам, не избежит этой участи. Упоминания механики верификации встречаются в файлах игры, поэтому ее активация — вопрос времени. Что довольно странно, учитывая, что GTA Online и так носит возрастной рейтинг M — игра промаркирована как продукт строго для взрослых.

Предположительно, верификация будет проходить в несколько уровней. Некоторые возрастные группы не смогут играть в GTA Online вообще, тогда как у других будет ограничен текстовый чат и мобильные сообщения. Апдейт выйдет скорее раньше, чем позже, но он будет внедрен лишь в определенных регионах в зависимости от законодательства.