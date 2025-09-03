Блогер случайно «возродил» олдскульную MMORPG Dark Ages

Nexon — известный южнокорейский издатель и разработчик игр, в портфолио которого есть, например, The First Descendant и The First Berserker: Khazan. Однако в первые годы своего существования компания выпустила нишевую MMORPG под названием Dark Ages. Она бы могла остаться известной лишь среди горстки игроков и рано или поздно закрыться, но всё изменил ролик YouTube-блогера.

© кадр из игры

Канал Bind не может похвастаться миллионами подписчиков, но продолжительность, лаконичные превью и цепляющие названия позволили в короткий срок набрать аудиторию из десятков тысяч зрителей. Самым популярным роликом оказалось видео про Dark Ages — блогер наиграл в «мёртвую MMO» целый месяц и назвал игру «удивительной». Сейчас у ролика свыше 3,8 миллиона просмотров.

На протяжении 17 минут Bind показывал, что в Dark Ages играет очень малое число преданных поклонников, однако у самой MMORPG есть большой потенциал: фэнтезийная тематика, множество социальных активностей и не только. Блогер захотел «возродить» ролевую игру, что успешно получилось.

В свежем ролике Bind вернулся к Dark Ages спустя почти четыре месяца. Среднее количество активных игроков выросло вплоть до четырёх-пяти сотен человек, что для малоизвестной игры 1999 года, для которой нужно оплатить ежемесячную подписку, можно назвать небывалым результатом. Игроки, посмотревшие видео Bind, привнесли в Dark Ages новые религии и социальные события, политические интриги и улучшение экономики. Также в MMORPG вернулись некоторые ветераны, которые не оплачивали подписку долгие годы.

Судя по всему, неожиданное возрождение стало стимулом для дальнейшего развития Dark Ages. Компания KRU Interactive, которая ныне управляет классической MMORPG, пообещала улучшать игру специально для новой аудитории.