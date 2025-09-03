Создатели Clair Obscur: Expedition 33 отправляются в тур с концертами

Студия Sandfall объявила о начале концертного тура с саундтреком к Clair Obscur: Expedition 33.

© кадр из игры

В мероприятиях будут участвовать сами разработчики и музыканты, которые записывали оригинальные треки. Пока концерты будут давать только во Франции, но в будущем турне может стать мировым. Подробностями анонс не сопроводили, но пообещали, что новости о концертах будут появляться в ближайшее время. Фанаты в комментариях уже начали предлагать города, в которые должна заглянуть команда Sandfall.

Напомним, что Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PS5, Xbox Series, а тираж игры превысил знаковую отметку в 3,3 млн копий.

Ранее руководитель разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош рассказывал о том, что Expedition 33 — это лишь одна игра из франшизы. А также признавался, что в Sandfall переживали из-за выхода игры вместе с ремастером Oblivion.