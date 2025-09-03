Sony снизит объем памяти в новой ревизии PlayStation 5 и оставит высокую цену

Надёжный инсайдер billbil-kun поделился подробностями о том, что стоит ждать от новой ревизии PlayStation 5 — документы о сертификации серии CFI-2100 были обнаружены летом. Покупателям не стоит ждать каких-либо изменений в дизайне или производительности, однако есть то, что заставит многих приобрести текущую ревизию консоли как можно скорее.

© кадр из игры

По словам billbil-kun, Sony хочет добиться снижения производственных затрат и избежать третьего повышения цен на свои консоли в Европе, поэтому цифровая версия (Digital Edition) новой ревизии PlayStation 5 будет поставляться с уменьшенным объёмом памяти. На SSD будет вмещаться 825 ГБ данных, однако часть из этого займёт система — повторится ситуация с оригинальными моделями PlayStation 5 (в народе прозванные Fat).

Конкретный артикул модели новой ревизии — CFI-2116. При этом комплект, куда входит PlayStation 5 и съёмный дисковод, останется без изменений в характеристиках — объём SSD-накопителя будет прежним (1 ТБ). Пока инсайдер знает об изменениях лишь для консолей европейского региона, на коробках с которыми будет чётко выделен уменьшенный объём 825 ГБ.

Новая ревизия PlayStation 5 Digital Edition с 825 ГБ памяти должна поступить в продажу в Европе уже 13 сентября. Не исключено, что в дальнейшем объём накопителя снизят в США, где с августа консоли подорожали на 50 долларов.