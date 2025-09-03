Футуристический шутер Metal Eden вышел на PC

Ураганный шутер Metal Eden, выдержанный в футуристическом сеттинге, вышел на PC, PS5 и Xbox Series 2 сентября. Эмбарго на публикацию рецензий спало в тот же день, и большинству обозревателей новинка понравилась — у неё 76/100 баллов на OpenCritic и 77/100 на Metacritic.

© кадр из игры

Её называют удачной смесью Ghostrunner, DOOM и Metroid, способной изрядно пощекотать нервишки неподготовленным игрокам. Кто-то, впрочем, счёл игру слишком скоротечной и однообразной.

В Steam пока совсем немного отзывов, но они исключительно положительные. И большинство опробовавших Metal Eden сравнивают её именно с DOOM Eternal, но с поправкой на киберпанковский сеттинг.

Напомним, что в центре сюжета игры — андроид по имени Аска, которой предстоит спасти жителей орбитального города Мёбиус. В распоряжении героини окажется солидный арсенал огнестрельного оружия, гравитационный крюк и спецспособности, вроде возможности свернуться в шаг.

Первоначальной датой релиза значилось 6 мая. Причиной переноса послужили неоднозначные отзывы на демоверсию, побудившие команду исправить некоторые моменты. По мнению Reikon Games, такой ход лишь пошёл на пользу проекту.