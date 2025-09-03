В Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone приготовили подарки

Activision опубликовала подробное описание межсезонного обновления для Call of Duty: Black Ops 6 и Call of Duty: Warzone.

© кадр из игры

Оно выходит 4 сентября и приносит с собой дополнительную карту для мультиплеера (Jackpot), несколько режимов (новый Cranked Demolition и знакомые Ransack и Blueprint Gunfight), вооружение, события (с пропуском Nuketown Block Party Event Pass) и многое другое.

А ещё игроков ждут щедрые подарки — в рамках «праздника» в честь Call of Duty: Black Ops 7.

При входе в Black Ops 6 и Warzone до 16 сентября уже можно получить 20 бесплатных пропусков уровней в Battle Pass. Дополнительно раздадут по 5 жетонов удвоения опыта на час для оружия, игрока и БП.

Последнее — это такое «спасибо» за загрузку межсезонного обновления. Только не забудьте войти в игру в период с 4 сентября по 1 октября!

К сожалению, не все оценили щедрость разработчиков. В комментариях Call of Duty продолжают называть «мёртвой» игрой, кто-то предполагает падение MAU (прим. — количество уникальных пользователей за месяц), а кто-то рассерженно считает деньги, которые потратились на разблокировку этих самых уровней в Battle Pass.

Релиз Call of Duty: Black Ops 7 запланирован на 14 ноября на PC, PlayStation и Xbox (а также в Game Pass).

Напомним, что 30 сентября пройдёт Call of Duty NEXT, на котором покажут геймплей мультиплеерного режима и «Зомби». А в октябре ожидаются бета-тесты новинки.

Тем временем Activision объединилась с Paramount для переноса Call of Duty на большой экран.