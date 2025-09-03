Издатель Stray впервые посетит Tokyo Game Show

Издательство Annapurna Interactive, преимущественно специализирующееся на инди-проектах, впервые примет участие в ежегодной выставке Tokyo Game Show. Она пройдёт с 25 по 28 сентября.

© кадр из игры

Посетители мероприятия смогут опробовать готовящийся к релизу платформер Lego Voyagers, уже вышедшие Stray и Outer Wilds, а также три новых проекта. Их анонсируют в ближайшие недели до начала выставки.

Отметим, что до конца года должно выйти ещё несколько проектов, издаваемых Annapurna Interactive. График релизов на 2026-й пока что включает в себя лишь одну игру — креативную головоломку Snap & Grab, в которой геймерам предстоит совершать преступления при помощи камеры.

Ещё несколько проектов пока что не имеют даты релиза, но с высокой долей вероятности выйдут в следующем году.