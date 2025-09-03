Правда ли, что RTX 4070 Super быстрее, чем 5060 Ti
Автор YouTube-канала Odin Hardware продемонстрировал, как в 1440р ведут себя сейчас RTX 5060 Ti и 4070S.
Тестовый стенд включал процессор Intel Сore i5-14600К, матплату Asus Prime Z790 A WiFi, систему охлаждения Nzxt Kraken 360, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарту Gigabyte Windforce RTX 5060 Ti 16 ГБ DDR7 Dual Fans/Gigabyte Windforce RTX 4070 Super 12 ГБ DDR7 Dual Fans.
A Plaque Tale Requiem запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней частота кадров составляла 60 к/с (5060 Ti) и 75 к/с (4070S).
Игра Cyberpunk 2077 шла с RT Off, пресетом Ultra. Средняя производительность в ней находилась в районе 68 к/с (5060 Ti) и 80 к/с (4070S).
God of War тестировалась тоже с ультра-пресетом. Средний FPS в ней был на уровне 88 к/с (5060 Ti) и 114 к/с (4070S).
The Witсher 3 запускалась на настройках графики High, RT Off. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 110 к/с и 137 к/с (5060 Ti и 4070 Super соответственно).
В игре Baldur's Gate с ультра-графикой удалось в среднем получить 92 к/с (5060 Ti) и 128 к/с (4070 Super).
Warzone шла с пресетом Ultra. Средняя производительность в этой игре составляла 97 к/с (5060 Ti) и 145 к/с (4070S).
Forza Horizon 5 запускалась с графикой Ultra. В среднем в ней частота кадров была на уровне 136 к/с (5060 Ti) и 150 к/с (4070S).
RDR 2 шла с High Details. Средний FPS здесь равнялся 90 к/с (5060 Ti) и 122 к/с (4070S).
Doom Eternal тестировалась с пресетом Nightmare. Удалось получить в этой игре в среднем 192 к/с (5060 Ti) и 268 к/с (4070 Super).
Игра Stalker 2 шла с графикой High, а также средней частотой кадров 59 к/с (5060 Ti) и 74 к/с (4070 Super).
Silent Hill 2 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 55 к/с (5060 Ti) и 71 к/с (4070 Super).
Игра CS:GO тестировалась с пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней равнялась 162 к/с (5060 Ti) и 208 к/с (4070S).
Ghost of Tsushima запускалась на настройках графики High. В среднем удалось получить здесь 81 к/с (5060 Ti) и 114 к/с (4070 Super).
Indiana Jones шла с пресетом Medium. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 89 к/с (5060 Ti) и 112 к/с (4070S).
В игре Alan Wake с графикой High средняя частота кадров составляла 48 к/с (5060 Ti) и 63 к/с (4070S).
AC Mirage запускалась с пресетом Ultra High. RTX 5060 Ti выдавала здесь в среднем 103 к/с, а 4070 Super - 126 к/с.
Starfield шла с ультра-графикой. FPS в среднем составлял в ней 58 к/с и 78 к/с (с 5060 Ti и 4070S соответственно).
Kingdom Come Deliverance тестировалась с пресетом Ultra High. В среднем в этой игре удалось получить 127 к/с (5060 Ti) и 144 к/с (4070S).
Oblivion Remastered запускалась на настройках графики Epic. Средний FPS равнялся здесь 41 к/с (5060 Ti) и 48 к/с (4070S).
Last of Us шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в ней составляла 69 к/с (5060 Ti) и 93 к/с (4070S).
Вывод
В среднем RTX 4070 Super превосходила 5060 Ti на 29% (117 к/с и 91 к/с соответственно).