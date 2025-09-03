Вышли бесплатные коды для «Мир танков» в сентябре

А также табель-календарь до конца месяца.

Закончилось лето, поэтому единственной радостью первых дней окажутся бесплатные промокоды для «Мира танков», обновлённый табель-календарь и «Призовая коробка». В этом гайде мы расскажем о всех новых бонусах в игре. Поторопитесь, иначе не хватит времени забрать все подарки танкового симулятора.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в сентябре 2025 года)

DAY2025RUSSIA — +50% к серебру за бой на 1 час;

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 личных резерва +50% к опыту;

BOOSTERCREWEXP — +50% к боевому опыту на 1 час, +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

К сожалению, разработчики пока что не добавили других подарков через промокоды, однако в дальнейшем стоит ожидать призов к различным праздникам. Для тех, кто ещё не пробовал «Мир танков», разработчики подготовили специальные промокоды. Они мгновенно подарят новичкам множество полезных предметов. Вот они:

TANKISU — за выполнение всех задач откроются танки ИС-2, Т-34М-54 и Matilda LVT, 5500 золота, 100 дней танкового премиум-аккаунта, 10 млн серебра, 500 тысяч опыта, 6 универсальных пособий, 50% к кредитам на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час. Лучшие игроки, попадающие в десятку, смогут получить 90 раз бонусы 300% кредитов и 500% опыта, а после ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта;

IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», КВ-122 и СУ-100Y, боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

TANKOLET — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк AM 39 Gendron-Somua с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк T2 Light Tank с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Matilda LVT на 10 битв;

MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Е-127 с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк M22 Locust с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Ram II на 10 битв;

RUTANKS — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв;

MTLESTA — 500 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк Matilda LVT с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда Sherman VC Firefly на 10 битв;

TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

TAHKI — 250 золота, 7 дней танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда T-34-85M на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Ежемесячно «Мир танков» предоставляет игрокам табель-календарь, в котором можно заполучить множество полезных предметов.

Важно: для получения доступен только один предмет в день. Обновление календаря происходит в 3:00 мск. До сбора текущей награды нельзя перейти к следующим предметам, поэтому старайтесь не пропускать ни одного дня и забирайте все награды последовательно. Обязательно войдите в игру, чтобы сохранить приз на своём аккаунте.

Награды за сентябрь

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

1 день танкового премиум-аккаунта;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Искусство сбивать пламя», «Рациональная боеукладка», «Продувка воздуховодов»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

3 декали «Рябиновая гроздь»;

1 случайное игровое имущество;

1 контейнер «Зов сокола».

В игре «Мир танков», помимо табель-календаря, регулярно появляются акции от Lesta Games с ценными подарками. Одним из постоянных мероприятий окажется «Призовая коробка». Перейдите по ссылке на сайт и активируйте кнопку «К подаркам». После получения приза не забудьте зайти в игру.

Сейчас доступны недельный премиум-аккаунт, боевые задачи и купоны на скидку в игровом магазине. За выполнение каждой миссии игроки будут получать серебро, боевой опыт и личные резервы. Будьте внимательны, так как список наград может быть изменён разработчиками в будущем.

В игре проходит мероприятие «Дублонное наследие», в рамках которого игрокам необходимо ежедневно выполнять боевые задачи для получения дублонов. Чем больше ячеек сейфа будет открыто, тем больше дублонов игрок сможет заработать в текущем и последующих месяцах.