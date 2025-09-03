Стоит ли покупать RTX 5050 и 5060 в старый комп

В одном из выпусков на YouTube-канале Nitroxsenys протестировали в современных играх RTX 5050, 4060, 3070 и 5060. Запускались они на ПК с PCIe 2.0, 3.0 и 4.0.

Компьютерная сборка для тестов включала корпус 1STPLAYER TRILOBITE T4-G, четыре комплектных вентилятора, матплату MSI Mag B550M Pro-VDH WiFi, процессор Ryzen 5700X, кулер upHere H85T6, оперативную память GSkill Trended Z RGB 2х16 ГБ 3600 МГц, блок питания Chieftec SteelPower на 750 Вт с золотым сертификатом.

На старых компах с PCIe 3.0 видеокарта RTX 5060 показывает себя на уровне 3070 или даже лучше. Но это при условии, что видеопамять не будет полностью загружена. RTX 5050 по производительности была как 4060, но немного слабее в целом. В Cyberpunk 2077 с отключенной технологией DLSS и средним пресетом 5050 и 4060 выдавали около 40 к/с в среднем, 5060 и 3070 - около 55 к/с. Red Dead Redemption 2 тестировалась с TSR, полной трассировкой лучей, средним пресетом. RTX 5050 и 4060 выдавали здесь около 30 к/с (но 4060 всё равно была чуть быстрее), а 3070 и 5060 - 35 к/с в среднем.

С PCIe 4.0 ситуация была примерно такой же. В Cyberpunk 2077 с теми же настройками графики RTX 5050 и 4060, а также 5060 и 3070 были примерно равны. Первая пара выдавала в районе 40-45 к/с, вторая - около 55-60 к/с. Та же история была и с PCIe 2.0.

Вывод

Если у вас сейчас PCIe 4.0, то выбор очевиден: берите RTX 5060. На комп с PCIe 3.0 её тоже можно поставить, но важно следить, чтобы не было переполнения видеопамяти. Да, вы немного потеряете в производительности, но получите новую видеокарту из магазина с FPS на уровне RTX 3070 и меньшим нагревом. Что касается 5050, то она могла бы быть интересной, если бы не цена.