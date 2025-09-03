Геймеры обсуждают слухи о релизе Resident Evil Requiem на PS4 и Switch 2

Официально Resident Evil Requiem выходит на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Однако в сети уже какое-то время ведётся обсуждение потенциального релиза версий для PS4 и Nintendo Switch 2.

© кадр из игры

Не последнюю роль в распространении слухов сыграл известный в сообществе Dusk Golem. По его словам, информация уже была известна «за кулисами», а сам он только подтверждает то, что публично озвучивали до него.

И если в порт для Switch 2 пользователи ещё готовы поверить, то потенциальную версию для PS4 уже называют разочарованием. Судя по комментариям, многие надеялись, что Capcom не будет идти на технические компромиссы ради кроссген-релиза.

В свою очередь Dusk Golem предполагает, что разработчики готовят самостоятельную версию с другими технологиями, к примеру, без того же рейтрейсинга.

Дата релиза Resident Evil Requiem — 27 февраля 2026 года. В игре будет русская озвучка.

Свежий трейлер Requiem показали во время церемонии открытия gamescom 2025, где он стал самым популярным роликом.

Кстати, наступил сентябрь — мрачный месяц в истории Раккун-Сити. Отличный повод перепройти что-нибудь в рамках серии.