Авторам The Outer Worlds 2 забавно работать с Microsoft

Одной из главных тем The Outer Worlds всегда были ужасы, которые могут творить злые мегакорпорации. Но из-за этого именно сиквел привлекает к себе больше внимания. Дело в том, что Obsidian создаёт его под крылом Microsoft, которая для многих и есть та самая «злая мегакорпорация».

© кадр из игры

Несмотря на то, что разработчики старательно воздерживаются от прямых сравнений, они находят ситуацию довольно забавной. Команда сама видит некоторые параллели — было бы глупо утверждать, что их нет.

Но с The Outer Worlds 2 в Obsidian хотят донести до аудитории определённое послание. Поэтому неважно, кто финансирует игру.

«Первая The Outer Worlds изначально была задумана и создана до того, как нас купила Microsoft. Но, конечно, было бы смешно говорить, что мы не замечаем [ироничности ситуации]. Замечаем. Нам это кажется забавным, и мы как бы подыгрываем. Иногда это заметно в наших трейлерах и тому подобном. Мы сами подшучиваем, а нам подмигивают и [понимающе] кивают, мы понимаем всю эту ситуацию. Но у нас всё равно есть послание, которое мы пытаемся донести. Независимо от того, кто нас финансирует, мы всё равно пытаемся передать то же самое послание», — геймдиректор Брэндон Адлер в интервью GamesRadar. «Люди, с которыми мы работаем, действительно любят игру, и никто не диктует нам [сверху] или что-то подобное», — креативный директор Леонард Боярский.

The Outer Worlds 2 выходит 29 октября на PC, PS5 и Xbox Series (включая Game Pass) с официальным переводом на русский язык.

