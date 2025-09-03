Valheim первоначально задумывалась как королевская битва про викингов

В беседе с изданием PCGamesN авторы популярного «выживача» Valheim обмолвились о том, что на ранних этапах разработки игра представляла собой королевскую битву. Выбор жанра был во многом продиктован его популярностью.

© кадр из игры

«Идея была в том, чтобы викинги десантировались на локации и пытались выжить. Либо добраться до центра. В конечном счёте мы превратили игру в нечто иное, потому что хотели видеть в ней кооператив, а не PvP. Конечно, можно было бы включить огонь по своим, но наш стиль — совместные действия, а не противостояние», — отметил творческий руководитель проекта Робин Эйр.

На вопрос о том, не планирует ли команда добавить королевскую битву в качестве дополнительного режима, авторы Valheim ответили несколько уклончиво. Мол, периодически они возвращаются к этой задумке, как и к идеям о различных спин-оффах. Но будет что-либо из этого реализовано в обозримом будущем — непонятно.

Мы же напомним о том, что в августе для игры анонсировали обновление Call To Arms, уже вынесенное на публичный сервер. Оно внесёт ряд изменений в боевую систему и добавит медведей. Сроки релиза неизвестны.