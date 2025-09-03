Создатели выживалки Halls of Torment анонсировали обновление

Инди-выживалка Halls of Torment скоро получит масштабное расширение. О планах на развитие игры рассказали разработчики.

© кадр из игры

Во-первых, Halls of Torment выйдет на PS5 и Xbox Series. Пока дата выхода не называется, но анонс сопроводили трейлером.

Кроме того, игру ждёт бесплатное обновление. Оно добавит новый класс «Бард», шесть новых способностей, артефакты для эндгейма и дополнительное музыкальное сопровождение.

А ещё анонсировали дополнение «The Boglands». Для игроков подготовили двух героев, большую болотную локацию для исследований, механики «Порчи» и «Стихии Земли», свыше 50 новых квестов, шесть артефактов и множество новых возможностей для развития героев. Дата выхода DLC пока также неизвестна.

Полноценный релиз Halls of Torment на PC состоялся 24 сентября 2024 года. Игра, вдохновлённая Diablo и Vampire Survivors, совмещает в себе орды монстров, выживание и стилистику конца 90-х. В ней есть текстовый перевод на русский язык. Сейчас у Halls of Torment в Steam «в основном положительные» отзывы. Пользователи хвалят весёлый геймплей, который не заставляет игрока задумываться и просто доставляет удовольствие.