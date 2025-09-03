Создатели Psychonauts 2 рассказывают о «Пропавших уровнях»

Double Fine представила первый эпизод нового мини-сериала Lost Levels («Пропавшие уровни»), посвящённого разработке Psychonauts 2.

© кадр из игры

Конечно, демонстрируемые уровни не «пропали» в прямом смысле этого слова. Просто их заметно переработали и подрезали.

В первом ролике показали уровень The Quarry, а всего ожидается 8 эпизодов. Некоторые материалы мелькали в документальном сериале Double Fine PsychOdyssey. Но в новых роликах они раскрываются более подробно.

Psychonauts 2 вышла в 2021 году и стала самым успешным проектом Double Fine по рейтингам и по продажам. К сожалению, продолжения ждать не стоит.

Напомним также, что Psychonauts 2 вошла в сентябрьскую линейку PS Plus.