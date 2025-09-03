Stellaris получит дополнение Shroud

Разработчики Stellaris назвали дату выхода дополнения Shroud для Stellaris. Получить его можно будет уже 22 сентября.

© кадр из игры

Среди особенностей отмечают:

Полностью переработанный псионический путь возвышения;

Новая панель сонастроенности с Покровом, которая откроется после попадания на локацию;

Воздействие Покрова на системы игрока и псионические ауры;

Множество нового контента: происхождения, гражданские модели, типы правительства, события и другое.

Владельцы абонемента Stellaris Season 09 получат доступ к Shadows of the Shroud в момент выхода без дополнительных затрат. Сейчас дополнение доступно для предзаказа. Анонс даты выхода дополнения сопроводили трейлером.

Ранее разработчики космической стратегии Stellaris заявили о том, что новый контент для игры будет выходить реже, но станет качественнее. Кроме того, команда создателей игры собирается проводить больше открытых тестов.