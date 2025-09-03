Famitsu оценил Mafia: The Old Country ниже DOOM: The Dark Ages

Известный японский журнал Famitsu оценил Mafia: The Old Country на 34 балла из 40 возможных.

© кадр из игры

Это меньше, чем многие крупные релизы последнего времени. Например, DOOM: The Dark Ages получил 35 баллов, Death Stranding 2: On the Beach — 39, а Clair Obscur: Expedition 33 заработала 36 баллов от рецензентов. Гораздо больше Mafia: The Old Country получил и эксклюзив Nintendo Donkey Kong Bananza, которому дали 38 баллов.

Напомним, что Mafia: The Old Country вышла на PC, PS5 и Xbox Series 7 августа. Критики и игроки тепло встретили новую игру франшизы. Сразу после релиза в сообществе начались споры о том, нужна ли в игре механика плавания, которую разработчики не добавили. А моддеры сделали софт, который позволял раздеть Изабеллу. Правда, его быстро удалили.

В ближайших патчах создатели обещали добавить режим «Прогулка», однако в недавнем обновлении его не оказалось. Только исправления и доработки. Эксперты, кстати, сравнили, как игра работает на разных платформах.