Создатели Indiana Jones рассказали об адаптации игры под Game Pass

Геймдиректор Indiana Jones and the Great Circle Йенс Андерссон рассказал, что попадание игры в Game Pass сказалось на процессе разработки.

© кадр из игры

По словам Андерссона, создатели приключения понимали, что им нужно ориентироваться не только на тех, кто знает Индиану Джонса. Многие не смотрели фильмы и не понимали, что это за персонаж, при этом игра должна была стать увлекательной и для них.

«Что касается Game Pass… Мы знаем, как ведут себя игроки. Они заходят на пять минут и уходят. Исходя из этого, можно принимать определённые решения, но в то же время не стоит идти на слишком большие уступки», — сказал Андерссон.

Он отметил, что команда должна была сделать игру, процесс адаптации в которой будет быстрым и приятным, чтобы новички захотели остаться. Геймдиректор Indiana Jones and the Great Circle Йенс добавил, что студия нацелена на создание больших и цельных историй.

Indiana Jones and the Great Circle вышла в конце 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В следующем году игра доберётся до Nintendo Switch 2. Игра получила хорошие отзывы и награды.

4 сентября приключение получит DLC «Орден гигантов» (The Order of Giants). Обаятельному археологу Индиане предстоит отправиться в Рим, противостоять культу и, конечно, раскрывать тайны. Журналисты уже поделились мнением о дополнении, и, судя по всему, оно получилось увлекательным.