NVIDIA сократила поставки GPU для RTX 5060 и 5060 Ti

По данным китайских источников, NVIDIA временно сократила поставки GPU для видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти.

© Ferra.ru

Сообщается, что объём заказов для партнёров (AIC) был уменьшен примерно на 15% для RTX 5060 Ti и почти на 30% для базовой RTX 5060. Это решение напрямую ударит по доступности моделей в ближайшие недели.

Эксперты ожидают, что из-за снижения поставок, цены на обе карты могут стабилизироваться или даже пойти вверх, особенно на фоне высокого спроса на бюджетные и среднебюджетные видеокарты.

Официальных комментариев от NVIDIA пока нет, однако подобные шаги компания предпринимала и раньше, регулируя рынок за счёт управления объёмами GPU.

Для покупателей это может означать рост цен и дефицит в рознице, особенно в регионах с ограниченными каналами поставок.