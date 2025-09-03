CD Projekt Red затизерила таинственный анонс по Cyberpunk 2077

CD Projekt Red готовит загадочный анонс для фанатов Cyberpunk 2077 — он состоится уже 4 сентября. Официальный аккаунт игры в X опубликовал сообщение в стиле обращения президента Новой Объединённой Америки Розалинд Майерс.

© Ferra.ru

В тексте говорится об угрозе национальной кибербезопасности и призыве к нетраннерам присоединиться к защите страны. Пост моментально вызвал волну догадок в сообществе.

Часть игроков уверена, что речь идёт о втором сюжетном дополнении к Cyberpunk 2077. Другие предполагают, что CD Projekt Red намекнула на новый сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners или даже на свежие новости о следующей игре во вселенной — Project Orion.

© NotebookCheck

Не обошлось и без необычных версий: некоторые пользователи решили, что это намёк на реальные вакансии в сфере кибербезопасности. Но отсутствие ссылок и привязка к конкретной дате ставят эту теорию под сомнение.