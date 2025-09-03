Paramount Pictures и Activision анонсировали фильм по Call of Duty

Paramount Pictures и Activision Blizzard анонсировали полнометражную экранизацию одной из самых коммерчески успешных игровых франшиз — Call of Duty. Соглашение охватывает разработку, производство и глобальную дистрибуцию фильма, а также открывает возможности для расширения бренда в кино- и телесегменте, сообщает Variety.

Финансовые и производственные детали сделки пока не разглашаются. Информация о сюжете, составе творческой команды и предполагаемой дате премьеры также не уточняются.

Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон отметил, что проект будет реализован с акцентом на высокое качество исполнения — по аналогии с успехом «Топ Ган: Мэверик». По его словам, ключевая задача — сохранить дух и атмосферу оригинальной игры, обеспечив при этом привлекательность как для фанатов серии, так и для более широкой аудитории.

Президент Activision Роб Костич подчеркнул, что основное внимание компании по-прежнему сосредоточено на развитии игровых продуктов, однако партнерство с Paramount рассматривается как возможность для трансмедийной экспансии. По его словам, экранизация станет важным шагом в диверсификации франшизы и ее выходе за пределы игровой индустрии.

