Стример mokrivskyi купил телеграм-тег @donk за 2,5 млн рублей

Стример и контент-мейкер Роман Мокривский, известный под ником mokrivskyi, стал новым владельцем громкого телеграм-тега @donk. Об этом он сам сообщил в своём личном телеграм-канале.

Как стало известно, покупка обошлась Мокривскому в $ 32 тыс., что на момент сделки составило чуть более 2,57 млн рублей. И это лишь часть масштабной «охоты за тегами». Кроме @donk, стример также приобрёл имена @kyousuke, @overdrive и @fazeup. Общая сумма всех четырёх покупок — порядка $ 50 тыс.

Тег @donk был выставлен на аукцион 26 августа. Первоначально за него предложили 5050 монет TON — эквивалент примерно 1,27 млн рублей. Имя первого участника торгов не раскрывается, но именно его ставку перебил mokrivskyi, предложив почти вдвое больше.

Интересно, что сам Данил Крышковец, киберспортсмен Team Spirit по CS 2, использует тег @donk1221, а не оригинальное имя, которое теперь принадлежит стримеру. Это вызвало обсуждения в сообществе: зачем покупать «чужой» тег?

Пока ни mokrivskyi, ни Крышковец ситуацию не комментировали.