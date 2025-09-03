Helldivers 2 вернулась на первое место в топе продаж Steam благодаря большому апдейту
Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 26 августа по 2 сентября. Спустя несколько месяцев лидерство себе вернула Helldivers 2.
В топ-10 также вошли две новинки — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Story of Seasons: Grand Bazaar. Четвёртую строчку заняла Borderlands 4, которая выйдет 12 сентября.
Чарт продаж Steam 26 августа по 2 сентября
- Helldivers 2
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Path of Exile 2
- Borderlands 4 (предзаказ)
- NBA 2K26
- No Man's Sky
- Hogwarts Legacy
- Red Dead Redemption 2
- Ready or Not
- Story of Seasons: Grand Bazaar
До этого две недели подряд лидировал инди-симулятор Peak.