Helldivers 2 вернулась на первое место в топе продаж Steam благодаря большому апдейту

Сервис SteamDB опубликовал свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 26 августа по 2 сентября. Спустя несколько месяцев лидерство себе вернула Helldivers 2.

В топ-10 также вошли две новинки — Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и Story of Seasons: Grand Bazaar. Четвёртую строчку заняла Borderlands 4, которая выйдет 12 сентября.

Чарт продаж Steam 26 августа по 2 сентября

  • Helldivers 2
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
  • Path of Exile 2
  • Borderlands 4 (предзаказ)
  • NBA 2K26
  • No Man's Sky
  • Hogwarts Legacy
  • Red Dead Redemption 2
  • Ready or Not
  • Story of Seasons: Grand Bazaar

До этого две недели подряд лидировал инди-симулятор Peak.