Как выбраться из тюрьмы в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Побег из тюрьмы в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не станет проблемой для ветеранов серии, игравших в оригинальную игру 20 лет назад. А вот новичкам может быть тяжело сообразить, как выбраться из западни. Портал PC Gamer рассказал, какими способами игра позволяет выбраться из тюремной камеры.

© Steam

Из тюрьмы в Snake Eater можно сбежать тремя способами, но каждый из них так или иначе упирается в одно — игроку нужно обманом вынудить охранника открыть дверь, после чего нейтрализовать его.

Метод №1 — пилюля искусственной смерти. Подберите вилку в углу камеры и используйте ее в меню лечения, чтобы достать из Снейка пилюлю. После этого зажмите стрелку влево на крестовине геймпада (или Q на клавиатуре), выберите пилюлю и используйте ее. Появится экран game over, но ничего не делайте и дождитесь, пока в камеру не войдет охранник. Выберите в инвентаре оживляющую пилюлю, используйте ее и вырубите охранника.

Метод №2 — тошнота. Дождитесь момента, когда охранник начнет смотреть на Снейка. Откройте меню лечения и крутите модель Снейка 10 секунд. После этого сразу закройте меню — и его стошнит, что заставит охранника войти в камеру.

Метод №3 — кодек. Откройте меню радио, настройтесь на частоту 144,75 и совершите вызов. Дверь камеры откроется моментально.